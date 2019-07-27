Стресс и победы: ученые рассказали, что заставляет людей напиваться до беспамятства

Также исследователи опровергли гипотезу о том, что алкоголь в небольших количествах не представляет угрозу для здоровья.

Австралия. Ученые из Австралии и США выяснили, что заставляет людей напиваться до беспамятства. Как сообщает Мир24, для этого исследователи проанализировали посты в Twitter.

Многие из тех, кто попал в поле зрения ученых, не могли наутро вспомнить, как вечер.

В результате анализа стало известно, что «заливать за воротник» людей заставляют стресс, праздники, рабочие достижения и спортивные победы. Так, один из участников исследования написал: «Я хочу напиться, чтобы забыть все в этом ужасном году».

Также ученые опровергли гипотезу о том, что алкоголь в небольших количествах не представляет угрозу для здоровья.