Внезапные проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения и усталость многие списывали на возраст или тяжелую работу.

Лондон. Великобритания. Больные раком мозга рассказали о симптомах, которым изначально не придавали значения. Как пишут Известия со ссылкой на журнал PLOS One, внезапные проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения и усталость многие списывали на возраст или тяжелую работу.

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило», — рассказал один из пациентов.

Еще один опрошенный заявил, что не хотел беспокоить врачей по пустякам. «Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно», — добавила еще одна пациентка.

Исследователи отметили, что многие люди обратились к врачам, когда состояние ухудшилось настолько, что напоминало инсульт или деменцию.

Издание уточняет, что рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток.