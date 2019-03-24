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Больные раком мозга рассказали о симптомах, которым изначально не придавали значения

13:00, 24 марта, 2019
13:00, 24 марта, 2019
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#Великобритания\n#Лондон\n#исследования\n#заболевание\n#рак
Фото: pixabay
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Внезапные проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения и усталость многие списывали на возраст или тяжелую работу.

Лондон. Великобритания. Больные раком мозга рассказали о симптомах, которым изначально не придавали значения. Как пишут Известия со ссылкой на журнал PLOS One, внезапные проблемы с памятью, потерю равновесия, ухудшение зрения и усталость многие списывали на возраст или тяжелую работу.

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило», — рассказал один из пациентов.

Еще один опрошенный заявил, что не хотел беспокоить врачей по пустякам. «Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно», — добавила еще одна пациентка.

Исследователи отметили, что многие люди обратились к врачам, когда состояние ухудшилось настолько, что напоминало инсульт или деменцию.

Издание уточняет, что рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток.

13:00, 24 марта, 2019
26
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#Великобритания\n#Лондон\n#исследования\n#заболевание\n#рак

 

 

 


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