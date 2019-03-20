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Выступавший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой

18:02, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
18:02, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#Италия\n#заболевание\n#прививки
Фото: pxhere.com
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Заражение только больше убедило мужчину.  

Италия. Выступающий против обязательной вакцинации итальянский политик Массимилиано Федрига подхватил вирус ветряной оспы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Repubblica.

Федриг попал в больницу, где врачи через 4 дня диагностировали ветрянку.

В сети на политика обрушилась волна насмешек.

Федриг добавил, что в детстве ему делали все необходимые прививки.

«Прошло 35 лет, и пару недель назад я заболел ветряной оспой, вероятно, в самолете. Ничего серьезного, но заражение подтвердило мою позицию: вакцинация необходима для всех, но ничего не будет работать, если государство сделает ее обязательной», — цитирует политика портал «360».

Издание добавило, что дети итальянца привиты.

Ранее Массимилиано Федрига заявлял, что закон об обязательной вакцинации школьников является «сталинистским». Согласно мере, введенной в марте 2019 года, все детсадовцы и ученики до 16 лет должны сделать 10 прививок, в том числе от ветрянки. В противном случае их не допустят до занятий.

18:02, 20 марта, 2019
Дарья Снидкова
128
0
#здоровье\n#Италия\n#заболевание\n#прививки

 

 

 


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