Выступавший против обязательной вакцинации итальянский политик заболел ветрянкой

Заражение только больше убедило мужчину.

Италия. Выступающий против обязательной вакцинации итальянский политик Массимилиано Федрига подхватил вирус ветряной оспы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Repubblica.

Федриг попал в больницу, где врачи через 4 дня диагностировали ветрянку.

В сети на политика обрушилась волна насмешек.

Федриг добавил, что в детстве ему делали все необходимые прививки.

«Прошло 35 лет, и пару недель назад я заболел ветряной оспой, вероятно, в самолете. Ничего серьезного, но заражение подтвердило мою позицию: вакцинация необходима для всех, но ничего не будет работать, если государство сделает ее обязательной», — цитирует политика портал «360».

Издание добавило, что дети итальянца привиты.

Ранее Массимилиано Федрига заявлял, что закон об обязательной вакцинации школьников является «сталинистским». Согласно мере, введенной в марте 2019 года, все детсадовцы и ученики до 16 лет должны сделать 10 прививок, в том числе от ветрянки. В противном случае их не допустят до занятий.