В Италии детям запретили посещать школу без прививок

Родителей непривитых школьников могут оштрафовать на 500 евро.

Рим. Поступление в итальянские дошкольные учреждения стало невозможным для детей, родители которых не предъявят справку об обязательных прививках. Как передаёт РИА Новости, нововведение стартовало во вторник, 12 марта.

Отныне непривитые дети до 6 лет не смогут поступать в детские сады и ясли, а уже посещающих дошкольные учреждения могут из них исключить. Для родителей учащихся средних школ до 16 лет предусмотрены финансовые санкции — штраф в таком случае составит 500 евро.

В список обязательных вакцин вошли прививки от кори, столбняка, дифтерии, гепатита B, коклюша, краснухи, паротита, ветряной оспы, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита.

Национальная ассоциация школьных руководителей (ANP) в связи с истечением сроков обязательной вакцинации отмечает, что в случае с дошкольным учреждениями она касается «нескольких сотен случаев по всей Италии».

«Тот, кто не предъявит справки о прививках, не сможет посещать детсады, ситуация очень деликатная и противоречивая, мы говорим об общественном здравоохранении, и обязанностью образовательных учреждений является защита наиболее уязвимых и подверженных риску детей», — заявил президент ANP Антонелло Джаннелли.

Отметим, что в 2018 году в странах Европы корь унесла жизни 72 человек, когда как в 2017 году её жертвами стали 42 заболевших. При этом в Италии, по данным Unicef, число случаев заболевания корью в 2018 году снизилось на 56% до 2,3 тысячи.