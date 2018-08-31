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Вахтанга Кикабидзе госпитализировали

14:20, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:20, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#Грузия\n#больница
Фото: wikipedia.org
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80-летний советский актер сейчас живет в Грузии.

Грузия. Советский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в Грузии. Как пишет «Пятый канал», в настоящее время 80-летний мужчина проживает в этой стране.

О своей госпитализации Кикабидзе рассказал в эфире «Говорит Москва», когда ему задали вопрос, приедет ли он на похороны Иосифа Кобзона.

Кроме того, что сейчас он находится в больнице, актер сказал, что не получал приглашения.  

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Прощание с певцом пройдет 2 сентября.

14:20, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
180
0
#здоровье\n#Грузия\n#больница

 

 

 


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