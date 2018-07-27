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Смертность в роддомах США оказалась самой высокой в мире

16:21, 27 июля, 2018
Анна Торхова
16:21, 27 июля, 2018
Анна Торхова
219
0
#дети\n#США\n#роддом
Фото: pixabay.com
219
0

Ежегодно в стране во время родов умирают около 700 женщин.

Вашингтон. США. США оказались самым опасным в мире местом для родов. В стране отмечается наиболее высокий уровень материнской смертности среди развитых стран, сообщает Рен-тв.

Ежегодно во время родов в США умирают около 700 женщин, травмы получают более 50 тыс. рожениц. Основной причиной является несоблюдение мер безопасности.

Специалисты отмечают, что половину несчастных случаев можно было избежать, если бы женщинам оказывали качественную медпомощь.

К такому выводу исследователи пришли после изучения ситуации в родильных домах, интервью с семьями, где погибли роженицы и женщинами, которые получили травмы.

16:21, 27 июля, 2018
Анна Торхова
219
0
#дети\n#США\n#роддом

 

 

 


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