Смертность в роддомах США оказалась самой высокой в мире

Ежегодно в стране во время родов умирают около 700 женщин.

Вашингтон. США. США оказались самым опасным в мире местом для родов. В стране отмечается наиболее высокий уровень материнской смертности среди развитых стран, сообщает Рен-тв.

Ежегодно во время родов в США умирают около 700 женщин, травмы получают более 50 тыс. рожениц. Основной причиной является несоблюдение мер безопасности.

Специалисты отмечают, что половину несчастных случаев можно было избежать, если бы женщинам оказывали качественную медпомощь.

К такому выводу исследователи пришли после изучения ситуации в родильных домах, интервью с семьями, где погибли роженицы и женщинами, которые получили травмы.