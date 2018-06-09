Елизавете II удалили катаракту

По сведениям британских СМИ, 92-летняя королева перенесла операцию легко.

Лондон. Великобритания. Операцию по удалению катаракты перенесла королева Великобритании Елизавета II. Как сообщает RT со ссылкой на BBC, коронованная особа побывала в больнице в мае.

«Я могу подтвердить, что королева в прошлом месяце успешно перенесла небольшую запланированную процедуру по лечению катаракты», - приводит агентство слова представителя Букингемского дворца.

Кстати, в этом году королеве исполнилось 92 года, и 65 лет прошло со дня ее коронации. Уникальные архивные фото по этому случаю опубликовал недавно Букингемский дворец.