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Елизавете II удалили катаракту

14:14, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:14, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#Великобритания\n#королева\n#монархия
Фото: кадр из фильма ВВС
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По сведениям британских СМИ, 92-летняя королева перенесла операцию легко.  

Лондон. Великобритания. Операцию по удалению катаракты перенесла королева Великобритании Елизавета II. Как сообщает RT со ссылкой на BBC, коронованная особа побывала в больнице в мае. 

«Я могу подтвердить, что королева в прошлом месяце успешно перенесла небольшую запланированную процедуру по лечению катаракты», - приводит агентство слова представителя Букингемского дворца. 

Кстати, в этом году королеве исполнилось 92 года, и 65 лет прошло со дня ее коронации. Уникальные архивные фото по этому случаю опубликовал недавно Букингемский дворец.

14:14, 09 июня, 2018
Евгений Кандаков
179
0
#медицина\n#здоровье\n#Великобритания\n#королева\n#монархия

 

 

 


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