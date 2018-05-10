Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

Препарат успешно испытали на червях и крысах.

Остин. США. В Университете Техаса успешно завершились испытания первого в мире лекарства от алкогольной зависимости. Как пишут «Известия», препарат проверили на животных.

Средство блокирует сигма-рецепторы, которые считаются основным источником формирования зависимости. При этом оно воздействует на ту цепочку нейронов, которые не вызывают побочных эффектов, а также не снижают действие препарата.

Лекарство было испытано, в частности, на круглых червях. Алкоголиками беспозвоночных сделали, помещая в грунт, пропитанный спиртом. Затем туда начали вводить препарат. Средство помогло в лечении червей от вредной привычки, а также снимало у них похмелье. Также препарат успешно испытали на крысах.