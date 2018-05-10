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Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

19:20, 10 мая, 2018
Евгений Кандаков
19:20, 10 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#алкоголь\n#пьянство\n#ученые\n#лекарства
Фото: pixabay.com
373
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Препарат успешно испытали на червях и крысах.  

Остин. США. В Университете Техаса успешно завершились испытания первого в мире лекарства от алкогольной зависимости. Как пишут «Известия», препарат проверили на животных. 

Средство блокирует сигма-рецепторы, которые считаются основным источником формирования зависимости. При этом оно воздействует на ту цепочку нейронов, которые не вызывают побочных эффектов, а также не снижают действие препарата.

Лекарство было испытано, в частности, на круглых червях. Алкоголиками беспозвоночных сделали, помещая в грунт, пропитанный спиртом. Затем туда начали вводить препарат. Средство помогло в лечении червей от вредной привычки, а также снимало у них похмелье. Также препарат успешно испытали на крысах.

19:20, 10 мая, 2018
Евгений Кандаков
373
0
#медицина\n#здоровье\n#алкоголь\n#пьянство\n#ученые\n#лекарства

 

 

 


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