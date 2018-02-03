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      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      20:39, 03 февраля, 2018
      Ксения Чернова
      20:39, 03 февраля, 2018
      Ксения Чернова
      506
      0
      #медицина\n#здоровье\n#наука\n#США\n#Великобритания
      Фото: Pixabay
      506
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      Это поможет снизить риск передозировки.

      Великобритания. Опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа. По данным Life, с таким предложением выступили ученые из США и Великобритании.

      Исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что это может снизить риск передозировки анальгетиков. Кроме того, опиоидный пептид лей-энкефалин, который планируют использовать специалисты, в меньшей степени вызывает привыкание.

      Доставлять вещество в мозг планируется через носовые каналы в капсулах из разлагаемых полимеров. В любой другой форме энкефалины разрушаются в кровотоке раньше, чем доходят до мозга, и из-за этого не используются как обезболивающие. Как показали опыты на крысах, в форме спрея с полимерными капсулами пептид действует успешно и быстро доходит прямо до мозга.

      Учёные планируют протестировать спрей на людях.

      20:39, 03 февраля, 2018
      Ксения Чернова
      506
      0
      #медицина\n#здоровье\n#наука\n#США\n#Великобритания

       

       

       

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