Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

Это поможет снизить риск передозировки.

Великобритания. Опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа. По данным Life, с таким предложением выступили ученые из США и Великобритании.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что это может снизить риск передозировки анальгетиков. Кроме того, опиоидный пептид лей-энкефалин, который планируют использовать специалисты, в меньшей степени вызывает привыкание.

Доставлять вещество в мозг планируется через носовые каналы в капсулах из разлагаемых полимеров. В любой другой форме энкефалины разрушаются в кровотоке раньше, чем доходят до мозга, и из-за этого не используются как обезболивающие. Как показали опыты на крысах, в форме спрея с полимерными капсулами пептид действует успешно и быстро доходит прямо до мозга.

Учёные планируют протестировать спрей на людях.