Ученые рассказали о влиянии фастфуда на иммунитет человека

Такая пища заставляет работать организм в режиме «чрезвычайного положения».

Бонн. Германия. Специалисты из Боннского университета выяснили, как на человека влияет фастфуд. Такая пища главным образом оказывает воздействие на иммунитет человека и заставляет организм работать в режиме «чрезвычайного положения», пишет Российская Газета.

Ученые работали со 120 пациентами и вычислили, как изменилась работа их генов при переходе на жирную пищу. Специалисты выяснили, что основную роль в этом процессе играет ген NLRP3, который отвечает за считывание сигналов из внешней среды.

Постоянное употребление фастфуда ведет к перепрограммированию организма. Кроме того, клетки костного мозга человека становятся более агрессивными.

Интересно, что отказ от жирной пищи никак положительно не влияет на иммунитет.