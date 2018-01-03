Инновационный пластырь планируют сделать недорогим и удобным для потребителей.

Сингапур. Ученые нашли способ худеть без спорта и диет. Методику разработали специалисты из Наньянского технологического университета, пишет Правда.

Исследователи разработали пластырь с микроиглами, которые содержат препарат для похудения. Принцип его действия заключается в том, чтобы превратить энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

Дело в том, что бурый жир способствует сжиганию калорий, белый же является тем самым, который провоцирует появление лишнего веса. Именно избыточная белая жировая ткань является основной причиной многих заболеваний.

Инновационный пластырь планируют сделать недорогим и удобным для потребителей.