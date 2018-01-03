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      Ученые нашли способ худеть без спорта и диет

      19:26, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      19:26, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      213
      0
      #здоровье\n#наука\n#питание
      Фото: pxhere.com
      213
      0

      Инновационный пластырь планируют сделать недорогим и удобным для потребителей.

      Сингапур. Ученые нашли способ худеть без спорта и диет. Методику разработали специалисты из Наньянского технологического университета, пишет Правда.

      Исследователи разработали пластырь с микроиглами, которые содержат препарат для похудения. Принцип его действия заключается в том, чтобы превратить  энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

      Дело в том, что бурый жир способствует сжиганию калорий, белый же является тем самым, который провоцирует появление лишнего веса. Именно избыточная белая жировая ткань является основной причиной многих заболеваний.

      Инновационный пластырь планируют сделать недорогим и удобным для потребителей.

      19:26, 03 января, 2018
      Ксения Чернова
      213
      0
      #здоровье\n#наука\n#питание

       

       

       

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