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      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      18:51, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      18:51, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      216
      0
      #медицина\n#здоровье\n#грибы\n#исследования\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      216
      0

      Мужчина болел редкой формой гистоплазмоза.

      Нью-Йорк. США. Редкий случай грибковой инфекции, развившейся в голове пациента, описали американские врачи. У 70-летнего мужчины подозревали рак мозга, однако диагноз оказался иным, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Science Alert.   

      Паразиты прижились в голове американца около 30 лет назад. Тогда он посещал штат Северная Каролина, который является местом распространения грибков Histoplasma capsulatum. Как предполагают, там пациент случайно вдохнул споры грибов. Обычно их находят в легких, но в этом случае паразитам удалось проникнуть в организм намного глубже. 

      Отмечается, что H.capsulatum распространен по всему миру, растет в почве и в помете летучих мышей и птиц. Грибом обычно заражаются люди с ослабленным иммунитетом, например больные СПИДом. Если гистоплазмоз не лечить, он может привести к смерти.   

      В клинику пожилого пациента привели изменения в психике. На боли и дискомфорт он не жаловался.

      18:51, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      216
      0
      #медицина\n#здоровье\n#грибы\n#исследования\n#ученые

       

       

       

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