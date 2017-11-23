Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

Мужчина болел редкой формой гистоплазмоза.

Нью-Йорк. США. Редкий случай грибковой инфекции, развившейся в голове пациента, описали американские врачи. У 70-летнего мужчины подозревали рак мозга, однако диагноз оказался иным, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Science Alert.

Паразиты прижились в голове американца около 30 лет назад. Тогда он посещал штат Северная Каролина, который является местом распространения грибков Histoplasma capsulatum. Как предполагают, там пациент случайно вдохнул споры грибов. Обычно их находят в легких, но в этом случае паразитам удалось проникнуть в организм намного глубже.

Отмечается, что H.capsulatum распространен по всему миру, растет в почве и в помете летучих мышей и птиц. Грибом обычно заражаются люди с ослабленным иммунитетом, например больные СПИДом. Если гистоплазмоз не лечить, он может привести к смерти.

В клинику пожилого пациента привели изменения в психике. На боли и дискомфорт он не жаловался.