Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

После мытья посуды на них скапливаются миллиарды болезнетворных микроорганизмов.

Берлин. Германия. Менингит, пневмонию и другие опасные болезни могут вызвать обычные губки для мытья посуды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на немецких ученых.

Проведенное ими исследование показало, что губки являются эффективными разносчиками микроорганизмов, вызывающих заболевания средней степени тяжести. Идеальные условия для размножения вредных микробов создают влажная среда и постоянный контакт с пищей, посудой и человеческими руками, сообщает научный журнал Nature Communications.

Всего в кубическом сантиметре поролона кухонных губках могут обитать до 25–54 млрд микроорганизмов разных видов. Из них наиболее опасны отдельные разновидности Escherichia coli, из-за которых возникают расстройства кишечника, и Klebsiella, способные вызвать пневмонию или менингит.

В то же время шире всего распространены на губках Moraxella osloensis и бактерии из рода Acinetobacter и Chryseobacterium, приводящие к развитию заболеваний средней тяжести, особенно у людей с пониженным иммунитетом.

Попытки очистить губки промыванием с мылом, кипячением или нагреванием в микроволновке дают эффект лишь в отношении части видов бактерий. Другие виды от таких мер воздействия только еще активнее размножаются.