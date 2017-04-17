Американские ученые выявили связь между болями в спине и смартфонами

По их мнению, все дело в неправильном наклоне головы.

США. Американские ученые выяснили, что люди, которые часто пользуются смартфонами, рискуют заработать грыжу позвоночника. В ходе исследования хирурги-ортопеды установили, что чем моложе пациент, тем с большей вероятностью у него появится сильная боль в спине или грыжа в дисках позвоночника, сообщает телеканал «Мир».

Анализируя рентгеновские снимки, ученые пришли к мнению, что искривления вызваны многочасовым пользованием гаджета. При его применении человек наклоняет голову, что приводит к увеличению нагрузки на позвоночник. В обычном состоянии вес головы составляет около 5 кг, когда человек наклоняется над смартфоном, масса возрастает до 27 кг.

Чтобы предотвратить появление грыжи диска и болей в спине, ученые рекомендуют держать смартфон на уровне глаз.