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      Британские ученые порекомендовали спать на работе

      14:30, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      14:30, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
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      #здоровье\n#работа\n#Великобритания\n#ученые\n#сон
      Фото: pixabay.com
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      По их мнению, короткие перерывы на сон влияют на ощущение счастья.

      Великобритания. Британские ученые из университета Хартфордшир выяснили, что всего 30 минут сна после обеда улучшат настроение и самочувствие. Исследования показали, что люди, которые спят во второй половине дня, чувствуют себя лучше тех, кто не может себе это позволить, сообщают «Народные Новости».

      Автор исследования Ричард Уайзман в качестве примера привел показатели уровня счастья, зафиксированные в странах, где послеобеденный сон – распространенная практика.  

      14:30, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
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      #здоровье\n#работа\n#Великобритания\n#ученые\n#сон
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