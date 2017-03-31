Британские ученые порекомендовали спать на работе

По их мнению, короткие перерывы на сон влияют на ощущение счастья.

Великобритания. Британские ученые из университета Хартфордшир выяснили, что всего 30 минут сна после обеда улучшат настроение и самочувствие. Исследования показали, что люди, которые спят во второй половине дня, чувствуют себя лучше тех, кто не может себе это позволить, сообщают «Народные Новости».

Автор исследования Ричард Уайзман в качестве примера привел показатели уровня счастья, зафиксированные в странах, где послеобеденный сон – распространенная практика.