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      Британские ученые выяснили, что горячие ванны понижают уровень сахара в крови

      18:58, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:58, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      32
      0
      #здоровье\n#ученые\n#диабет\n#профилактика
      Фото: pixabay.com
      32
      0

      По их мнению, они способны сжигать 126 калорий в час.

      Лафборо. Великобритания. Ученые из Университета Лафборо в Великобритании пришли к выводу, что горячие ванны являются хорошей профилактикой диабета. Доктор Стив Фолкнер обнаружил, что они эффективнее, чем езда на велосипеде, пишет SVOPI.

      Горячие ванны увеличивают расход энергии на 80% и помогают сжигать 126 калорий в час.

      Доктор Фолкнер отметил: «Мы обнаружили, что участники, которые купались, имели в среднем на 10 процентов ниже пиковые уровни глюкозы по сравнению с теми, кто занимается упражнением, что было совершенно неожиданным. Количество нашего сахара в крови после еды становится одним из маркеров риска развития диабета типа 2, поэтому держать его в покое может быть полезно для нашего здоровья».

       По итогам исследований выяснилось, что горячие ванны помогают снизить количество сахара в крови после еды. В дальнейшем эти данные помогут контролировать вес и уровень сахара в крови людям с диабетом 2 типа.

       

      18:58, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      32
      0
      #здоровье\n#ученые\n#диабет\n#профилактика
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