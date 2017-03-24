Британские ученые выяснили, что горячие ванны понижают уровень сахара в крови

По их мнению, они способны сжигать 126 калорий в час.

Лафборо. Великобритания. Ученые из Университета Лафборо в Великобритании пришли к выводу, что горячие ванны являются хорошей профилактикой диабета. Доктор Стив Фолкнер обнаружил, что они эффективнее, чем езда на велосипеде, пишет SVOPI.

Горячие ванны увеличивают расход энергии на 80% и помогают сжигать 126 калорий в час.

Доктор Фолкнер отметил: «Мы обнаружили, что участники, которые купались, имели в среднем на 10 процентов ниже пиковые уровни глюкозы по сравнению с теми, кто занимается упражнением, что было совершенно неожиданным. Количество нашего сахара в крови после еды становится одним из маркеров риска развития диабета типа 2, поэтому держать его в покое может быть полезно для нашего здоровья».

По итогам исследований выяснилось, что горячие ванны помогают снизить количество сахара в крови после еды. В дальнейшем эти данные помогут контролировать вес и уровень сахара в крови людям с диабетом 2 типа.