В США врач предложил бороться с заражением крови с помощью витамина С

После этого метода его пациентка стала поправляться.

Норфолк. США. Американский врач Пол Марик нашел простой способ лечения заражения крови. Он предложил лечить больных витамином С, сообщает «Царьград».

По словам Пола Марика, он сделал внутривенное вливание витамина С, витамина В1 и кортикостероидов. В результате, пациентка не умерла, а стала поправляться. Медик добавил, что из 150 больных сепсисом с аналогичным методом лечения умер только один пациент.

Марик говорит, что этот метод самый простой, поэтому у остальных специалистов он вызвал недоверие. К тому же заработать на нем невозможно.

Несколько американских университетов изучают метод Пола Марика в настоящее время.