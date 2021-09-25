Из-за сильных дождей в Сочи отменили мировые гонки

Также в аэропорту не смогли приземлиться 5 самолетов.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи из-за продолжительных ливней отменили гонки «Формулы-1», «Формулы-2», а прилетевшим самолетам пришлось садиться в запасных аэродромах соседних городов. Об этом сообщают «Известия» и «Интерфакс».

В Сочи из-за непогоды отменили третью практику и квалификационные заезды гонки «Формула-1».

Трасса позволяет проводить заезды даже в плохую погоду, но на месте должны быть медики, которые пока не могут вылететь на вертолетах.

Также на неопределенное время перенесли заезд «Формулы-2», который должен был пройти еще утром.

Грозовой фронт отразился и на самолетах. Пять утренних рейсов из Москвы не смогли приземлиться в Сочи. Два самолета совершили посадку в аэропорту Краснодара, два рейса приземлились на запасной аэродром в Минеральные Воды, еще один улетел в Анапу.

По данным МЧС России штормовое предупреждение о непогоде в Сочи распространится на 25 и 26 сентября.