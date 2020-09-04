В ижевский микрорайон Александрово начал ходить автобус

Жители обратились к городским властям с просьбой наладить транспортное сообщение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили автобус до отдалённых микрорайонов Александрово, Берёзка 1, Берёзка 2 и Западные Шунды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Местные жители на одной из встреч с руководством Ижевска и Удмуртии попросили организовать транспортное сообщение со своими посёлками.

Сейчас завершается ремонт дороги вдоль Александровского кладбища до микрорайона Александрово. Рабочие благоустроили разворотное кольцо для транспорта и установили остановочный павильон.

С 1 сентября до микрорайона Александрово продлён автобус №71. Он совершает 8 рейсов в день: 6:30; 7:30; 8:30; 12:45, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Также планируется запуск школьного автобуса, который будет возить детей до ближайших школ. До середины октября по маршрутам следования установят 57 дополнительных фонарей.