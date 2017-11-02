В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

Так называют передвижные бары, которые используются для проведения экскурсий по городу.

Амстердам. Нидерланды. Жители голландской столицы пожаловались властям на так называемые «пивные велосипеды». По словам амстердамцев, их пассажиры нарушают порядок в общественных местах.

В связи с этим муниципалитет наложил запрет на использование данных транспортных средств в центре города с 1 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на BBC.

«Пивными велосипедами» прозвали своеобразные передвижные бары. В них перевозят до 12 пассажиров. Обычно это туристы, которые совмещают экскурсии по старинному городу с обильными возлияниями.