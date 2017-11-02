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      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      17:22, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:22, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      61
      0
      #алкоголь\n#запреты\n#пиво\n#туристы\n#Нидерланды\n#Амстердам
      Фото: pixabay.com
      61
      0

      Так называют передвижные бары, которые используются для проведения экскурсий по городу.  

      Амстердам. Нидерланды. Жители голландской столицы пожаловались властям на так называемые «пивные велосипеды». По словам амстердамцев, их пассажиры нарушают порядок в общественных местах. 

      В связи с этим муниципалитет наложил запрет на использование данных транспортных средств в центре города с 1 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на BBC.   

      «Пивными велосипедами» прозвали своеобразные передвижные бары. В них перевозят до 12 пассажиров. Обычно это туристы, которые совмещают экскурсии по старинному городу с обильными возлияниями.

      17:22, 02 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      61
      0
      #алкоголь\n#запреты\n#пиво\n#туристы\n#Нидерланды\n#Амстердам

       

       

       

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