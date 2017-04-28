В Венеции ограничат число въезжающих туристов

Вести подсчет будут специальные устройства.

Венеция. Италия. Власти Венеции решили ограничить число туристов, которые въезжают в страну. С помощью специальных устройств хотят вести ежедневный подсчет приезжих, сообщает «Российская газета».

По мнению властей, город не выдерживает огромные наплывы посетителей, поэтому они разработали серию мероприятий, которые урегулируют туристические потоки. Помимо установки специальных датчиков, планируется открыть новые зоны общественного питания, изменить расписание водного транспорта и увеличить число стражей порядка.

Даты, в которые ожидается огромный поток туристов, будут сообщать заранее.