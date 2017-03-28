Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную пуленепробиваемую стену

Так власти планируют предотвратить наезды автомобилей на пешеходов.

Париж. Франция. Власти страны намерены «спрятать» Эйфелеву башню под стекло. По их мнению, стеклянные пуленепробиваемые перегородки защитят людей от террористических атак, сообщает «Российская газета».

Французские правоохранители говорят о высокой террористической угрозе в стране. Прочные перегородки помогут предотвратить случаи наезда автомобилей на пешеходов. Также сообщается, что стеклянное ограждение будет выглядеть эстетичнее нынешнего.

Стеклянные перегородки хотят поставить с 2 сторон башни. В зоне входов для туристов и контрольно-пропускных пунктов установят дополнительные металлические решетки.

По предварительной оценке, на создание новой системы защиты потребуется 20 млн евро. Работы планируют завершить к середине 2018 года.