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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Студенты Удмуртии могут онлайн узнать о вариантах целевого обучения

14:40, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Студенты Удмуртии могут онлайн узнать о вариантах целевого обучения
14:40, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
34
0
#Ижевск. Удмуртия\n#высшее образование\n#образование
Источник фото: Минсоцполитики УР
34
0

Работодатели разместили 465 предложений на целевое обучение.

Ижевск. Удмуртия. Абитуриенты и студенты Удмуртии смогут узнать о предложениях на целевое обучение через портал «Работа России». Работодатели республики разместили 465 предложений для абитуриентов и студентов, готовых учиться по целевому направлению, сообщает Минсоцполитики УР.

По данным портала, в 2026 году наиболее активно договоры заключают сельскохозяйственные производители, лесничества, путевые хозяйства, строительные предприятия, а также учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы.

По договору о целевом обучении предприятие оплачивает учёбу студента, гарантирует прохождение практики и дальнейшее трудоустройство. Взамен выпускник обязан отработать установленный срок у этого работодателя. 

Выбрать специальность, вуз и откликнуться на актуальные предложения от компаний Удмуртии можно до 25 июля на сайте

16+

 

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14:40, 02 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
34
0
#Ижевск. Удмуртия\n#высшее образование\n#образование