Ижевск. Удмуртия. Абитуриенты и студенты Удмуртии смогут узнать о предложениях на целевое обучение через портал «Работа России». Работодатели республики разместили 465 предложений для абитуриентов и студентов, готовых учиться по целевому направлению, сообщает Минсоцполитики УР.

По данным портала, в 2026 году наиболее активно договоры заключают сельскохозяйственные производители, лесничества, путевые хозяйства, строительные предприятия, а также учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы.

По договору о целевом обучении предприятие оплачивает учёбу студента, гарантирует прохождение практики и дальнейшее трудоустройство. Взамен выпускник обязан отработать установленный срок у этого работодателя.

Выбрать специальность, вуз и откликнуться на актуальные предложения от компаний Удмуртии можно до 25 июля на сайте.

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