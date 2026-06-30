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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии студентов из Кореи будут учить русскому языку и культуре

17:22, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии студентов из Кореи будут учить русскому языку и культуре
17:22, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
0
#УдГУ\n#высшее образование\n#Южная Корея
Источник фото: Удмуртский государственный университет
42
0

Участников ждёт 14-ти дневная программа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете открыли Международную летнюю школу русского языка и культуры «Лето в России – 2026» (18+). 

Проект будет реализован в рамках сотрудничества УдГУ с университетами Южной Кореи. Обучение в Удмуртии пройдут студенты 6 корейских вузов, включая старейший университет страны Сунгюнкван (основан в 1398 г.), и Кеменгский университет, с которым УдГУ сотрудничает с 1994 года.

Обучение пройдёт с 28 июня по 12 июля. Студентов из Кореи ждёт интенсивная образовательная программа. Кроме изучения языка, участники познакомятся с традициями, ремёслами, кухней и посетят исторические места Удмуртии.

 

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17:22, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
0
#УдГУ\n#высшее образование\n#Южная Корея