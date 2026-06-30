Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете открыли Международную летнюю школу русского языка и культуры «Лето в России – 2026» (18+).

Проект будет реализован в рамках сотрудничества УдГУ с университетами Южной Кореи. Обучение в Удмуртии пройдут студенты 6 корейских вузов, включая старейший университет страны Сунгюнкван (основан в 1398 г.), и Кеменгский университет, с которым УдГУ сотрудничает с 1994 года.

Обучение пройдёт с 28 июня по 12 июля. Студентов из Кореи ждёт интенсивная образовательная программа. Кроме изучения языка, участники познакомятся с традициями, ремёслами, кухней и посетят исторические места Удмуртии.