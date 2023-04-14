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Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи заподозрили, что являются братьями

15:18, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи заподозрили, что являются братьями
15:18, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#артисты\n#ДНК\n#тесты\n#родственники\n#братья\n#знаменитости
Фото: pxhere.com
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Мать второго была знакома с отцом первого.

Лос-Анджелес. США. У американских актеров Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона мог быть общий отец. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на Variety. 

Выяснилось, что мать 53-летнего Макконахи была знакома с отцом 61-летнего Харрельсона. Мэттью не исключает, что их отношения были близкими. Также он обратил внимание на некоторое внешнее сходство с коллегой.

Артисты пока не делали ДНК-тест, который может подтвердить или опровергнуть их родство. 

Добавим, Харрельсон и Макконахи дружат семьями. Оба снимались в сериале «Настоящий детектив», и это не последняя их совместная работа. В марте 2023 года стало известно, что они вновь появятся в одной картине от одного из стриминговых сервисов.

15:18, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#США\n#культура\n#кино\n#Голливуд\n#фильмы\n#артисты\n#ДНК\n#тесты\n#родственники\n#братья\n#знаменитости