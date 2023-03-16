Генри Кавилл показал фото со съёмок нового фильма Гая Ричи

Анкара. Турция. Британский актёр Генри Кавилл поделился фото со съёмок нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентельменской войны» (The Ministry of Ungentlemanly Warfare). Как передаёт «Российская газета», чёрно-белую фотографию со съёмочной площадки, сделанной в стиле ретро, актёр опубликовал в «Инстаграме»*. Вместе с Кавиллом на фото со съёмок в Турции — Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Генри Голдинг и Хиро Файнс-Тиффин.

Картина рассказывает о тайных агентах Уинстона Черчилля во времена Второй мировой войны. Сценарий написан по книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

Фильм выйдет на экраны в 2024 году.

*продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией в России.