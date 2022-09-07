Наводнение угрожает уничтожить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Мохенджо-Даро

Исламабад. Пакистан. Муссонные дожди в Пакистане могут уничтожить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — памятник археологии, древний город Мохенджо-Даро, которому около 4500 лет. Как сообщает СВС, в стране уже по меньшей мере 1 325 человек погибли, а миллионы потеряли свои дома в бушующих водах.

Напомним, руины Мохенджо-Даро расположены в провинции Синд недалеко от реки Инд. Археологи побывали здесь в 1911 году, регулярные раскопки начались в 1922-м. По существующим данным, Мохенджо-Даро основали около 2600 года до н. э. Город являлся крупнейшим в долине Инда и одним из первых городов в истории Южной Азии. Жители покинули его через 900 лет. Во времена расцвета он был административным центром Индской (Хараппской) цивилизации. Древний мегаполис бронзового века отличался весьма современной для своей эпохи инфраструктурой. Здесь были сливные туалеты, система водоснабжения и канализации, не уступающей современным стандартам.

В пострадавшем от наводнения Пакистане, где беспрецедентный сезон дождей унес жизни сотен людей, дожди теперь угрожают знаменитому археологическому памятнику, которому 4500 лет, заявил во вторник главный представитель этого места.

Как отметил куратор Мохенджо-Даро Ахсан Аббаси, наводнение не затронуло город напрямую, но рекордные дожди нанесли ущерб руинам древнего мегаполиса.

«Несколько больших стен, которые были построены почти 5000 лет назад, рухнули из-за муссонных дождей», — сказал Аббаси Associated Press.

По его словам, к ремонтным работам приступили десятки строителей под руководством археологов. Примерная стоимость ущерба не называется. Хотя наводнения затронули весь Пакистан, провинция Синд оказалась в числе наиболее пострадавших.