Умер создатель знаменитого граффити на Берлинской стене Дмитрий Врубель

Живописцу было 62 года.
Берлин. Германия. Ушел из жизни автор знаменитого рисунка на обломке Берлинской стены российский художник Дмитрий Врубель. Незадолго до смерти живописец перенес коронавирус, ему было 62 года, пишет Коммерсантъ.
Как написала в соцсети его жена Виктория Тимофеева, сердце художника «внезапно стало очень слабым».
Дмитрий Врубель родился в 1960 году, учился в Московском государственном педагогическом институте. С 2010 года жил в Берлине, организовывал выставки.
Широкая известность пришла к нему после создания граффити с целующимися генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым и лидером ГДР Эрихом Хонеккером. Рисунок был сделан на сохранившемся крупном фрагменте Берлинской стены и стал одним из символов воссоединения Германии. Полное название произведения – «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви». В народе его прозвали также «Братский поцелуй».
В 2009 году в связи с ремонтом остатка Берлинской стены граффити смыли. Художник вскоре восстановил его.