В шотландском музее обнаружили неизвестный автопортрет Ван Гога

Эдинбург. Великобритания. Автопортрет Ван Гога, неизвестный доселе ценителям искусства, нашли в Национальной галерее Шотландии. Лицо художника скрывалось под другим шедевром его же кисти, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Речь идет о картине «Портрет крестьянки в белом чепце», хранящейся в музее с 1960 года. Рисунок под ней обнаружили случайно, когда проводили подготовку к летней выставке. Полотно исследовали с помощью рентгена. После обработки на снимке проступило лицо Ван Гога.

Постимпрессионист нарисовал себя с помощью свинцовых белил в широкополой шляпе и шейном платке.

Знатоки творчества нидерландского живописца пришли к выводу, что обнаруженный автопортрет входил в серию подобных изображений, которые Ван Гог создал, осваивая новую для себя технику. Известно 5 подобных работ, сохранившихся на оборотах полотен, написанных в 1883-1885 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети раскрыли секрет успеха Ван Гога и других творческих личностей.