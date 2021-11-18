Стоимость проданной картины Моне превысила 50 млн долларов

«Пруд с водяными лилиями» ушел с молотка на аукционе Sotheby's.

Нью-Йорк. США. Полотно Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» продали за крупную сумму на аукционе Sotheby's. Покупатель уплатил за него 50,8 млн долларов США, пишет «Российская газета».

Отмечается, что торги продлились всего 4 минуты. Для картин Моне указанная сумма — не рекорд. 110,7 млн долларов выложили в 2019 году за его же произведение «Стога сена», а «Цветущие кувшинки» ушли с молотка за 84,7 млн долларов.

Клод Моне творил во Франции во второй половине 19 – начале 20 вв. Считается одним из основоположников импрессионизма наряду с Сезанном, Мане, Дега и рядом других художников того времени. На современных аукционах его картины занимают третье место по стоимости.