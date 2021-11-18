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Стоимость проданной картины Моне превысила 50 млн долларов

14:27, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Стоимость проданной картины Моне превысила 50 млн долларов
14:27, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
27
0
#культура\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#США\n#Франция\n#финансы и деньги\n#аукцион
Фото: instagram.com/sothebys
27
0

«Пруд с водяными лилиями» ушел с молотка на аукционе Sotheby's.

Нью-Йорк. США. Полотно Клода Моне «Пруд с водяными лилиями» продали за крупную сумму на аукционе Sotheby's. Покупатель уплатил за него 50,8 млн долларов США, пишет «Российская газета».

Отмечается, что торги продлились всего 4 минуты. Для картин Моне указанная сумма — не рекорд. 110,7 млн долларов выложили в 2019 году за его же произведение «Стога сена», а «Цветущие кувшинки» ушли с молотка за 84,7 млн долларов.

Клод Моне творил во Франции во второй половине 19 – начале 20 вв. Считается одним из основоположников импрессионизма наряду с Сезанном, Мане, Дега и рядом других художников того времени. На современных аукционах его картины занимают третье место по стоимости.

14:27, 18 ноября, 2021
Евгений Кандаков
27
0
#культура\n#искусство\n#живопись\n#художники\n#США\n#Франция\n#финансы и деньги\n#аукцион
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