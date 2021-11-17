За автопортрет Фриды Кало на аукционе выложили рекордную сумму

Картина мексиканской художницы ушла с молотка за 34,9 млн долларов.



Нью-Йорк. США. Знаменитую картину «Диего и я» Фриды Кало продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов США (более 2,5 млрд рублей). Такая сумма является рекордной для латиноамериканских художников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВВС News.

Произведение было написано в 1949 году. Художница изобразила себя с глазами, полными слез. При этом на лбу Фриды Кало можно видеть портрет ее мужа, художника Диего Риверы.

Первоначальной владелицей картины была подруга Фриды Кало, писательница Флоренс Аркин. В 1990 году также на аукционе Sotheby's полотно приобрел за 1,4 млн долларов коллекционер из Нью-Йорка. 31 год спустя его перекупил Эдуардо Константини, основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе. В процессе торгов стоимость лота поднялась почти на 5 млн долларов от первоначальной цены.

Примечательно, что предыдущий рекорд для латиноамериканских художников был установлен изображенным на картине Фриды Кало ее супругом, Диего Риверой. В 2018 году за его работу «Соперники» на аукционе Christie's выложили 9,76 млн долларов.

Что же касается полотен Кало, то ранее самую большую сумму за одно из них заплатили в 2016 году. Картина 1939 года «Две обнаженные женщины в лесу» обошлась покупателю в 8 млн долларов.