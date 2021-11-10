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Госдепартамент США выделит гранты на популяризацию американской музыки в Таджикистане

13:05, 10 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Госдепартамент США выделит гранты на популяризацию американской музыки в Таджикистане
13:05, 10 ноября, 2021
Евгений Кандаков
89
0
#культура\n#музыка\n#музыканты\n#политика\n#США\n#Таджикистан\n#гранты
Фото: pixabay.com
89
0

Исполнители получат на продвижение кавер-версий зарубежных хитов от 15 до 45 тысяч долларов.

Душанбе. Таджикистан. Гранты на популяризацию американской культуры в Таджикистане через исполнение англоязычных песен планирует выделить Госдепартамент США. Об этом сообщает RT.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он нацелен на укрепление связей между странами и реализуется по случаю 30-летия установления американско-таджикских дипломатических отношений.

Предполагается, в частности, провести конкурс среди музыкантов на лучшее исполнение кавер-версий хитов американской поп-музыки. При этом тексты произведений не должны содержать ненормативную лексику и должны нести позитивный посыл.

Исполнителям предоставят профессиональные студии для звукозаписи, содействуют в продвижении композиций. Для победителя конкурса организуют концертный тур по крупным городам Таджикистана.

Размеры грантов составят от 15 тыс. до 40 тыс. долларов США.

13:05, 10 ноября, 2021
Евгений Кандаков
89
0
#культура\n#музыка\n#музыканты\n#политика\n#США\n#Таджикистан\n#гранты
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