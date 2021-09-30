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В ноябре 2021 года в свет выйдет неизданный ранее альбом Дэвида Боуи

17:43, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В ноябре 2021 года в свет выйдет неизданный ранее альбом Дэвида Боуи
17:43, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
93
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#музыка\n#культура\n#музыканты
Фото: unsplash.com
93
0

Он должен был выйти в 2001 году.

Вашингтон. США. Ранее неизданный альбом Дэвида Боуи ожидается к выходу в ноябре 2021 года. Об этом пишет «Газета.ру»

Альбом «Toy» с ранним творчеством известного певца должен был выйти в 2001 году, но из-за конфликта с лейблом мир его так и не увидел. Пластику представят на бокс-сете Era Five, охватывающего творчество Дэвида Боуи с 1992 по 2001 годы. Поклонники смогут услышать переработанные хиты и ранее неизвестные песни. 

В январе 2022 года ожидается выход расширенной версии. 

Дэвид Боуи состоялся как певец, автор различных песен и звукорежиссёр. Он умер в 2018 году через два дня после своего 69-летия.

17:43, 30 сентября, 2021
Андрей Бирюков
93
0
#музыка\n#культура\n#музыканты
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