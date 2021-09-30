В ноябре 2021 года в свет выйдет неизданный ранее альбом Дэвида Боуи

Он должен был выйти в 2001 году.



Вашингтон. США. Ранее неизданный альбом Дэвида Боуи ожидается к выходу в ноябре 2021 года. Об этом пишет «Газета.ру».

Альбом «Toy» с ранним творчеством известного певца должен был выйти в 2001 году, но из-за конфликта с лейблом мир его так и не увидел. Пластику представят на бокс-сете Era Five, охватывающего творчество Дэвида Боуи с 1992 по 2001 годы. Поклонники смогут услышать переработанные хиты и ранее неизвестные песни.

В январе 2022 года ожидается выход расширенной версии.

Дэвид Боуи состоялся как певец, автор различных песен и звукорежиссёр. Он умер в 2018 году через два дня после своего 69-летия.