В Рио-де-Жанейро появился памятник путешественнику Беллинсгаузену

Его установили в честь 200-летия кругосветной антарктической экспедиции, которой он командовал.

Рио-де-Жанейро. Бразилия. В Рио-де-Жанейро установили памятник Фаддею Беллинсгаузену. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на ТАСС.

Монумент создали в честь 200-летия русской кругосветной антарктической экспедиции, которой командовал Беллинсгаузен.

Изначально памятник планировали установить в январе текущего года, но из-за пандемии коронавируса дату пришлось перенести. Официальное открытие состоится 30 сентября 2021 года.

Наша справка: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен русский мореплаватель немецкого происхождения, адмирал и первооткрыватель Антарктиды. Его настоящее имя Фабиан Готлиб Тадеус Беллинсгаузен.

Участвовал в первой русской кругосветной экспедиции под командованием Крузенштерна, возглавлял кругосветное путешествие в Антарктику для открытия и изучения новых земель, участвовал в русско-турецкой войне.

В настоящее время его именем назван ледник в Антарктике, море в Тихом океане, мыс, остров и котловина.