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В Рио-де-Жанейро появился памятник путешественнику Беллинсгаузену

13:36, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Рио-де-Жанейро появился памятник путешественнику Беллинсгаузену
13:36, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Бразилия\n#памятники\n#открытие
Фото: vk.com (Дмитрий Кузнецов)
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Его установили в честь 200-летия кругосветной антарктической экспедиции, которой он командовал.

Рио-де-Жанейро. Бразилия. В Рио-де-Жанейро установили памятник Фаддею Беллинсгаузену. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на ТАСС. 

Монумент создали в честь 200-летия русской кругосветной антарктической экспедиции, которой командовал Беллинсгаузен. 

Изначально памятник планировали установить в январе текущего года, но из-за пандемии коронавируса дату пришлось перенести. Официальное открытие состоится 30 сентября 2021 года.

Наша справка: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен русский мореплаватель немецкого происхождения, адмирал и первооткрыватель Антарктиды. Его настоящее имя Фабиан Готлиб Тадеус Беллинсгаузен.

Участвовал в первой русской кругосветной экспедиции под командованием Крузенштерна, возглавлял кругосветное путешествие в Антарктику для открытия и изучения новых земель, участвовал в русско-турецкой войне.

В настоящее время его именем назван ледник в Антарктике, море в Тихом океане, мыс, остров и котловина.

13:36, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
120
0
#Бразилия\n#памятники\n#открытие
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