Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Во Франции закончили укрепление Собора Парижской Богоматери

16:40, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Во Франции закончили укрепление Собора Парижской Богоматери
16:40, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
72
0
#Франция\n#Париж\n#пожар
Фото: unsplash.com
72
0

Это необходимо для начала реставрации.

Париж. Франция. Во Франции закончили укреплять сгоревший Нотр-Дам-де-Пари. Об этом пишет «Газета.ру»

Это позволит приступить к реставрации, на которую собрали 830 млн евро. Первые работы планируется начать зимой. Прежде, в сентябре, внутренние стены и пол здания очистят от копоти.  

В ходе восстановительных работ также планируется вернуть собору прежний вид и восстановить шпиль высотой 96 м. 

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошёл 15 апреля 2019 года. В результате обрушилось две трети крыши, а шпиль, спроектированный в 1800-х годах, сгорел полностью. Власти проводят расследование. Предварительная причина пожара — неосторожность во время восстановительных работ.

16:40, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
72
0
#Франция\n#Париж\n#пожар
?>