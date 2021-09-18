Во Франции закончили укрепление Собора Парижской Богоматери

Это необходимо для начала реставрации.

Париж. Франция. Во Франции закончили укреплять сгоревший Нотр-Дам-де-Пари. Об этом пишет «Газета.ру».

Это позволит приступить к реставрации, на которую собрали 830 млн евро. Первые работы планируется начать зимой. Прежде, в сентябре, внутренние стены и пол здания очистят от копоти.

В ходе восстановительных работ также планируется вернуть собору прежний вид и восстановить шпиль высотой 96 м.

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошёл 15 апреля 2019 года. В результате обрушилось две трети крыши, а шпиль, спроектированный в 1800-х годах, сгорел полностью. Власти проводят расследование. Предварительная причина пожара — неосторожность во время восстановительных работ.