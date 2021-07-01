Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид

Ален Делон решил вернуться в большое кино

18:02, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
Ален Делон решил вернуться в большое кино
18:02, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
110
0
#кино\n#Франция\n#артисты\n#фильмы\n#планы\n#звезды\n#знаменитости
Фото: vk.com/club103200846
110
0

Артисту исполнилось 85 лет.

Париж. Франция. Знаменитый французский киноактер Ален Делон заявил о планах участия в съемках фильма. Об этом 85-летний артист рассказал в эфире телеканала France 5, пишет Лента.ру.

Делон не исключил, что эта лента может оказаться последней в его жизни. При этом, по его словам, он хотел бы поработать у выдающегося режиссера. Есть ли у него конкретное предложение сыграть в какой-либо ленте на данный момент, актер не сказал.

Последний раз звезда французского кинематографа снимался в 2019 году в фильме «Полное сходство». В том же году он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля.

Всего за свою творческую жизнь артист участвовал более чем в 90 лентах. Наибольшую известность получили его роли в фильмах первой половины 1960-х годов: «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Черный тюльпан».

18:02, 01 июля, 2021
Евгений Кандаков
110
0
#кино\n#Франция\n#артисты\n#фильмы\n#планы\n#звезды\n#знаменитости