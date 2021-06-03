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Букеровскую премию впервые вручили французскому писателю

10:36, 03 июня, 2021
Евгений Кандаков
Букеровскую премию впервые вручили французскому писателю
10:36, 03 июня, 2021
Евгений Кандаков
43
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#культура\n#книги\n#литература\n#Великобритания\n#Франция\n#Африка\n#премии
Фото: pixabay.com
43
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Жюри высоко оценило роман «Ночью любая кровь черна» Давида Диопа.

Ковентри. Великобритания. Впервые в истории франкоязычный писатель получил присуждаемую в Великобритании Букеровскую премию. Престижная награда досталась Давиду Диопу за роман «Родственная душа» (в английском переводе – «Ночью любая кровь черна»), пишет РБК.

Церемония оглашения лауреатов в кафедральном соборе британского Ковентри из-за ковидных ограничений прошла в онлайн-формате, сообщает RT. По условиям, денежная составляющая в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5,1 млн рублей) будет разделена поровну разделено между автором и переводчиком Анной Московакис.

Давид Диоп преподает литературу XVIII века в Университете По. Родился в 1966 году в Париже, детство провел в Сенегале, затем вернулся во Францию.

Действие романа происходит во время Первой мировой войны, главный герой - сенегалец, сражающийся на Западном фронте. Его обвиняют в колдовстве, есть в романе и любовная линия, и неизбежно сопровождающие войну трагические эпизоды. Все это не могло не «околдовать» жюри, как выразилась его председатель Люси Хьюз-Халлетт.

В шорт-лист премии вошла также книга российской писательницы Марии Степановой «Памяти памяти».

Добавим, в 2020 году Букеровская премия досталась дебютному роману шотландского писателя Дугласа Стюарта «Шагги Бейн».

10:36, 03 июня, 2021
Евгений Кандаков
43
0
#культура\n#книги\n#литература\n#Великобритания\n#Франция\n#Африка\n#премии