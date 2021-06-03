Букеровскую премию впервые вручили французскому писателю

Жюри высоко оценило роман «Ночью любая кровь черна» Давида Диопа.





Ковентри. Великобритания. Впервые в истории франкоязычный писатель получил присуждаемую в Великобритании Букеровскую премию. Престижная награда досталась Давиду Диопу за роман «Родственная душа» (в английском переводе – «Ночью любая кровь черна»), пишет РБК.

Церемония оглашения лауреатов в кафедральном соборе британского Ковентри из-за ковидных ограничений прошла в онлайн-формате, сообщает RT. По условиям, денежная составляющая в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5,1 млн рублей) будет разделена поровну разделено между автором и переводчиком Анной Московакис.

Давид Диоп преподает литературу XVIII века в Университете По. Родился в 1966 году в Париже, детство провел в Сенегале, затем вернулся во Францию.

Действие романа происходит во время Первой мировой войны, главный герой - сенегалец, сражающийся на Западном фронте. Его обвиняют в колдовстве, есть в романе и любовная линия, и неизбежно сопровождающие войну трагические эпизоды. Все это не могло не «околдовать» жюри, как выразилась его председатель Люси Хьюз-Халлетт.

В шорт-лист премии вошла также книга российской писательницы Марии Степановой «Памяти памяти».

Добавим, в 2020 году Букеровская премия досталась дебютному роману шотландского писателя Дугласа Стюарта «Шагги Бейн».