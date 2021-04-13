Ушел из жизни солист «золотого состава» ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич

Причиной смерти музыканта называют диабет.



Минск. Белоруссия. На 72 году жизни в Минске умер солист «Песняров» Леонид Борткевич. Об этом сообщает RT.

Причиной смерти музыканта стал сахарный диабет, рассказал телекомпании коллега Борткевича, нынешний солист легендарного коллектива Валерий Скорожонок.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич был солистом ВИА «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999 по 2003 год. После смерти художественного руководителя ансамбля Владимира Мулявина в 2003 году Борткевич с несколькими музыкантами старого состава ансамбля начал выступать под названием «Песняры». Этот коллектив распался в 2008 году. В феврале 2009 года ВИА «Песняры» был воссоздан, им также руководил Леонид Борткевич.