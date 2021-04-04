Картридж с видеоигрой Super Mario продали на аукционе за 660 000 долларов

Лот не распаковывался с момента покупки в 1986 году.

Даллас. США. Аукционный дом Heritage Auctions разыграл катридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года выпуска. Финальная цена составила 660 тыс. долларов. Об этом сообщает «Газета.ru».

Аукцион установил новый мировой рекорд по продаже видеоигр. В 2020 году копия той же Super Mario Bros. Ушла с молотка за 114 тыс. долларов.

«Поскольку производственное окно для этой копии и других подобных ей было очень коротким, найти другую копию из этого же серийного выпуска было бы похоже на поиск единственной капли воды в океане», — заявила специалист по видеоиграм Heritage Auctions Валари МакЛеки.

Катридж находится в идеальном состоянии и не распаковывался с момента покупки в 1986 году. Изначально, он предназначался как рождественский подарок, но был утерян в ящике стола и забыт.