Наталия Орейро спела на русском языке о коронавирусе

В песне говорится о скорой победе человечества над пандемией.



Монтевидео. Уругвай. Популярная в России латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро записала новую песню и видеоклип к ней на русском языке. Как пишут «Известия», в своем новом хите звезда сериала «Дикий ангел» вместе с группой Bajofondo затронула актуальную тему пандемии.

Видеоролик выложен в свободный доступ на YouTube. По-испански произведение называется Listo Pa'Bailar, по-русски - «Будем танцевать». Орейро и музыканты появляются в отдельных «окошках», но на одном экране, что является намеком на ставшие популярными в разгар пандемии COVID-19 записи песен по видеоконференцсвязи. Первый куплет звучит на испанском языке, далее певица переходит на русский.

В тексте говорится о том, что в скором времени люди вновь смогут быть рядом друг с другом, хотя пока приходится танцевать танго по отдельности. Таким образом в новом треке Наталия Орейро выражает уверенность в скорой победе человечества над недугом.

Напомним, в 2018 году Наталия Орейро написала и исполнила на испанском, английском и русском языках песню, посвященную чемпионату мира по футболу, который прошел тогда в России. В июне 2020 года певица подала документы на получение российского гражданства.