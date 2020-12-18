На Кипре при прокладке водопровода обнаружили древний некрополь

Всего нашли 60 древних гробниц.

Ларнака. Кипр. При прокладке водопровода в Ларнаке на Кипре обнаружили некрополь с захоронениями второго тысячелетия до н.э. Об этом передают «Известия» со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

Отмечается, что во время прокладки последних метров дренажной системы под улицей Петракиса Киприану были найдены 60 древних гробниц, датируемых разными периодами от XII века до н.э. до эпохи I века до н.э. — IV в. н.э. Гробницы высечены из местного камня. Сам же могильник, к которому ведёт лестница, имеет прямоугольную форму.

В 2019 году под этой и соседними улицами археологи уже обнаружили множество артефактов. Данный район находится на месте некрополей древнего города-государства Китиона. Некоторые из находок передали на хранение в археологический музей провинции.