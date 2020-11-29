Финал «Детского Евровидения» пройдёт 29 ноября формате телемоста

Такая мера введена из-за пандемии коронавируса.

Варшава. Польша. Финал «Детского Евровидения» пройдёт в Польше 29 ноября в формате телемоста. Об этом пишут «Известия».

«Шоу в этом году примет другую форму из-за пандемии COVID-19. Восемнадцатый детский конкурс песни «Евровидение» будет проходить в прямом эфире из студии в Варшаве со всеми ведущими и необходимой командой, социально дистанцированной», — сообщают оргинизаторы конкурса в Варшаве.

Участники будут исполнять песни из студий в своих странах. Конкурс откроет певица из Германии. Россию представит Софья Феськова с песней «Мой новый день», она выступит девятой по счёту.

Всего в финал вышли представители 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.