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За съемки в сиквеле «Джокера» Хоакину Фениксу предложили самый большой гонорар в его карьере

10:08, 14 сентября, 2020
Анна Торхова
За съемки в сиквеле «Джокера» Хоакину Фениксу предложили самый большой гонорар в его карьере
10:08, 14 сентября, 2020
Анна Торхова
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#США\n#фильм\n#Голливуд\n#Джокер
Фото: wikipedia.org
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Картина может выйти в свет в 2022 году.

Лос-Анджелес. США. За съемки в сиквеле «Джокера» Хоакину Фениксу, сыгравшему главную роль в фильме, предложили гонорар в 50 млн долларов. Об этом пишут «Известия».

«Это, безусловно, самая большая зарплата в его карьере», - передает издание со ссылкой на Mirror.

Напомним, актер получил широкую популярность благодаря съемкам в первой части «Джокера» . Фильм компании Warner Bros. стал одним из самых успешных.

По началу актер отрицательно отнесся к своему участию в блокбастере, но затем изменил свое мнение. Если актер даст согласие на свое участие, картина выйдет в свет в 2022 году, а третья часть – в 2024 году.

10:08, 14 сентября, 2020
Анна Торхова
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#США\n#фильм\n#Голливуд\n#Джокер

 

 

 


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