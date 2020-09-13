Премьеру «Чудо-женщины: 1984» перенесли на конец года

Из-за пандемии коронавируса ее уже переносили.

Премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984» вновь перенесли из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Газета.ру, об этом пишет западная пресса со ссылкой на председателя студии Warner Bros. Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс.

По словам Дженкинс, фильм появится в широком прокате, когда «все из нас смогут разделить этот опыт». Новая дата премьеры запланирована на 25 декабря.

Первоначально фильм должен был выйти на экраны 5 июня, однако из-за пандемии коронавируса показ перенесли на 2 октября.

Кинолента «Чудо-женщина: 1984» основана на комиксах о супергероях DC. Главную роль исполняет Галь Гадот. В новом фильме героиня познакомится с влиятельным бизнесменом Максвеллом Лордом (Педро Паскаль), добывающим различные артефакты, чтобы с их помощью обрести суперсилу.

Один из волшебных предметов превращает историка (Кристен Уиг) в дикую кошку по имени Гепарда, которая, наряду с Лордом, становится антагонистом Чудо-женщины.