Российский фильм отмечен за режиссуру в параллельной программе Венецианского фестиваля

Жюри отметило «Китобоя» Филиппа Юрьева.



Венеция. Италия. Лучшим в параллельной программе авторского кино Венецианского кинофестиваля признан фильм российского режиссера Филиппа Юрьева «Китобой». Об этом пишет «Интерфакс».

Всего в параллельной программе было представлено 11 картин. Среди них – «Остаток» Мерави Герима и «Конференция» Ивана Твердовского. Однако жюри во главе с Надавом Лапидом выше других оценило историю любви молодого охотника с Чукотки к молчаливой девушке из видеочата, живущей в Америке. Фильм получил главную премию за режиссуру.

Отмечается, что «Китобой» является дебютом Филиппа Юрьева. Картина создана при поддержке министерства культуры России и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».