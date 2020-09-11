В соцсетях появились новые фото съемок «Аватара 2» с Сигурни Уивер

Судя по ним, события второго фильма будут происходить в океане Пандоры, а сама актриса станет аборигенкой планеты.



Лос-Анджелес. США. Новые фотографии со съемочной площадки фантастического фильма «Аватар 2» с актрисой Сигурни Уивер появились в сети. Как пишет ИА REGNUM, их опубликовал на своей странице в Instagram продюсер картины Джон Ландау.

На снимках Уивер плавает под водой и в резервуаре с маленькими прозрачными шариками. Одежда на теле и макияж на лице указывают на то, что Сигурни в фильме превратится в одного из аборигенов планеты Пандора, либо станет его «аватаром».

Напомним, в январе 2020 года режиссер Джеймса Кэмерон показал концепт-арты из «Аватара 2».

Выход новой ленты Кэмерона на экраны неоднократно откладывался. По последним данным, премьера состоится в декабре 2022 года.

Первый «Аватар» был показан в 2009 году и в течение 10 лет оставался самым кассовым в истории кинематографа. Всего планируется снять еще 3 фильма, события которых происходят во вселенной «Аватара».