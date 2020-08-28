У Кэти Перри и Орландо Блума родился ребенок

Девочку назвали Дэйзи Дав Блум.



Лос-Анджелес. США. Звезда американской поп-музыки Кэти Перри стала мамой. Отец ребенка - британский актер Орландо Блум, пишет «Российская газета».

Фотографию девочки, которая получила имя Дэйзи Дав Блум, родители разместили в соцсетях, сопроводив посты напутствием: «Добро пожаловать в мир, Дэйзи Дав».

У Керри этот ребенок – первенец. У Блума уже есть сын Флинн, которого ему родила австралийская супермодель Миранда Керр.

Кэти и Орландо начали встречаться в 2016 году. Год спустя между ними случилась размолвка на почве ревности, но в итоге звезды сошлись снова. В 2019 году стало известно об обручении пары.