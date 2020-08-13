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В Италии восстановили настоящий облик Рафаэля Санти

17:54, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
В Италии восстановили настоящий облик Рафаэля Санти
17:54, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#наука\n#искусство\n#реконструкция\n#художники\n#ученые\n#Италия
Фото: wikipedia.org
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По останкам художника была создана объемная модель.

Рим. Италия. Современные технологии помогли итальянским ученым выяснить, как в действительности выглядел знаменитый художник эпохи Возрождения Рафаэль Санти. Они создали трехмерную модель его лица, сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на The Daily Mail.

Работы провели сотрудники Римского университета. За основу для реконструкции был взят слепок черепа, предположительно принадлежавшего Рафаэлю. В 1883 году саркофаг с останками живописца в римском Пантеоне вскрыли и сделали гипсовые копии сохранившихся костей. Сам художник скончался в 1520 году в возрасте 37 лет. Рядом с его захоронением находились и другие скелеты, в том числе учеников. Поэтому полной уверенности в аутентичности слепка не было.

Однако трехмерная модель, созданная по нему, оказалась очень похожа на прижизненные портреты создателя «Сикстинской мадонны». Ученые признали это доказательством подлинности останков живописца, эксгумированных в 19 веке.

Отмечается, что восстановлено только 80% поверхности лица Рафаэля. В частности, не удалось реконструировать уши. Но это не слишком большая проблема, поскольку художник обычно скрывал их длинными волосами.

При сличении с автопортретами выяснилось, что их автор отразил свои глаза и рот весьма точно. В то же время он не вполне точно рисовал собственный нос. Кроме того, Рафаэль любил изображал себя моложе своих лет, что тоже подтвердилось благодаря исследованию.

Ученые надеются в дальнейшем уточнить подлинные цвета глаз и волос великого художника.

17:54, 13 августа, 2020
Евгений Кандаков
75
0
#культура\n#наука\n#искусство\n#реконструкция\n#художники\n#ученые\n#Италия

 

 

 


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