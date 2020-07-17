Бывшие «битлы» Пол Маккартни и Ринго Старр запишут мини-альбом

Музыканты уже подготовили новую версию песни A Beautiful Night.



Лондон. Великобритания. Двое последних оставшихся в живых участников легендарной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр приступили к работе над совместным мини-альбомом. Об этом, со ссылкой на британский журнал NME, сообщает телеканал «360 градусов».

По словам Маккартни, он уже давно предлагал Старру сделать что-нибудь за рамками The Beatles. В итоге в студии музыканты создали обновленную версию трека A Beautiful Night с альбома Маккартни Flaming Pie 1997 года.

Изначальный вариант автору не особенно нравился. Теперь, благодаря Старру, композиция обрела новое звучание. Скоро в свет выйдет новый клип на эту песню и мини-альбом с ней.