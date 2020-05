Милла Йовович прочитала в своем Инстаграме «Муху-Цокотуху»

Актриса Милла Йовович, имеющая русско-сербские корни прочитала сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Видео она опубликовала на своей странице в инстаграме. По словам артистки, это произведение было одним из её любимых в детстве.

«Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на английском языке и для детей постарше», - рассказала Йовович.

Актриса прочитала «Муху-Цокотуху» в рамках проекта «Сказки на дому». Этот проект уже собрал сказки и истории от Михаила Шаца, Данилы Козловского, Александра Филиппенко и других деятелей искусства.

